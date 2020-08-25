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СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ВЛИЯНИЕ НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

АКТИВЫ КОМПАНИИ
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Получайте стабильный и высокий доход

Ответственность застрахована

Финансовые риски застрахованы

Дополнительная гарантия Ваших сбережений

Открытие договора

Выберите программу сбережений Парамайнекс Финанс

ПЕНСИОННАЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ВАЛЮТНАЯ
VIP
VIP+
Программа
Пенсионная
Валюта
РУБЛЬ РФ
Сумма
ОТ 1000
Срок договора
ОТ 3 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
Доходность
10.99%

Данная программа имеет наиболее лояльные условия

Посмотреть полные условия

Рассчитайте доходность ваших сбережений

Сумма
руб
Срок
мес
Сумма вложения
500 000 руб
Вы получите
7 807 314 руб
Общий доход
1 403 657 руб
Доход в месяц
116 971 руб
Ставка
10.99%
Срок
12 мес
Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой
Получить доход 7 807 314 руб
Программа
Сберегательная
Валюта
РУБЛЬ РФ
Сумма
ОТ 500 000
Срок договора
ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
Доходность
ДО 14,99%

Позволяет накапливать сбережения повышая доходность к концу срока

Посмотреть полные условия

Рассчитайте доходность ваших сбережений

Сумма
руб
Срок
мес
Сумма вложения
500 000 руб
Вы получите
7 807 314 руб
Общий доход
1 403 657 руб
Доход в месяц
116 971 руб
Ставка
12.99%
Срок
12 мес
Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой
Получить доход 7 807 314 руб
Программа
Инвестиционная
Валюта
РУБЛЬ РФ
Сумма
ОТ 1 000 000
Срок договора
ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
Доходность
ДО 18,99%

По этой программе Вы можете получать повышенную доходность по сбережениям

Посмотреть полные условия

Рассчитайте доходность ваших сбережений

Сумма
руб
Срок
мес
Сумма вложения
500 000 руб
Вы получите
7 807 314 руб
Общий доход
1 403 657 руб
Доход в месяц
116 971 руб
Ставка
13.99%
Срок
12 мес
Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой
Получить доход 7 807 314 руб
Программа
ВАЛЮТНАЯ
Валюта
У.Е.
Сумма
ОТ 1000 У.Е.
Срок договора
ОТ 6 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
Доходность
ДО 8,99%

По этой программе Вы можете защитить свои сбережения от колебания валют и инфляции

Посмотреть полные условия

Рассчитайте доходность ваших сбережений

Выберите валюту:
Курс валют на 6 декабря 2020
1 USD =
77.2855 руб
1 EUR =
99.07 руб
Сумма
руб
Срок
мес
Сумма вложения
500 000 у.е.
Вы получите
7 807 314 у.е.
Общий доход
1 403 657 у.е.
Доход в месяц
116 971 у.е.
Ставка
3.99%
Срок
12 мес
Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой
1 у.е.. = 1
Получить доход 7 807 314 у.е.
Программа
VIP
Валюта
РУБЛЬ РФ
Сумма
ОТ 5 000 000
Срок договора
ОТ 12 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
Доходность
ДО 25%

По этой программе Вы можете получать максимальную доходность по сбережениям

Посмотреть полные условия

Рассчитайте доходность ваших сбережений

Выберите крипто-валюту:
Курс крипто-валют на 6 декабря 2020
1 BTC =
$
1 ETH =
$
1 USDT =
$
Укажите сумму в Bitcoin:
1.2
23.2
Укажите срок (месяцев):
12
36
Укажите сумму в Ethereum:
35.8
715.4
Укажите срок (месяцев):
12
36
Укажите сумму в Tether:
12834
256688
Укажите срок (месяцев):
12
36
Сумма вложения
96255.0 y.e.
у.е.
Вы получите
194515.36 y.e.
у.е.
Общий доход
49130.18 y.e.
у.е.
Доход в месяц
25%
у.е.
Процент
25%
Срок
25%
мес
Возврат паевого взноса и процентов за пользование денежными средствами производиться в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ
1 y.e. = 1 Bitcoin
Финальный расчет суммы вложений и процентов производится в день поступления средств на счет компании. Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой.
Получить
Сумма вложения
96255.0 y.e.
у.е.
Вы получите
194515.36 y.e.
у.е.
Общий доход
49130.18 y.e.
у.е.
Доход в месяц
25%
Процент
25%
Срок
25%
мес
Возврат паевого взноса и процентов за пользование денежными средствами производиться в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ
1 y.e. = 1 Ethereum
Финальный расчет суммы вложений и процентов производится в день поступления средств на счет компании. Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой.
Получить
Сумма вложения
96255.0 y.e.
у.е.
Вы получите
194515.36 y.e.
у.е.
Общий доход
49130.18 y.e.
у.е.
Доход в месяц
25%
Процент
25%
Срок
25%
мес
Возврат паевого взноса и процентов за пользование денежными средствами производиться в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ
1 y.e. = 1 Tether
Финальный расчет суммы вложений и процентов производится в день поступления средств на счет компании. Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой.
Получить
Программа
VIP+
Валюта
Рубль РФ
Сумма
ОТ 5 000 000
Срок договора
ОТ 12 ДО 36 МЕСЯЦЕВ
Доходность
25%

Рублевая программа по ставке 25% годовых

Посмотреть полные условия

Рассчитайте доходность ваших сбережений

Сумма
руб
Срок
мес
Сумма вложения
500 000 руб
Вы получите
7 807 314 руб
Общий доход
1 403 657 руб
Доход в месяц
116 971 руб
Ставка
25%
Срок
12 мес
Пример расчета процентов носит информационный характер и не является публичной офертой
Получить доход 7 807 314 руб

Контроль государства и страхование сбережений

Мы строго соблюдаем законы РФ и отраслевые стандарты. Имеем все разрешительные документы для осуществления деятельности.

Ведем регулярную отчетность перед контролирующими органами и пайщиками кооператива.

ЕГРЮЛ

Свидетельство о постановке на учет

Устав

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Гарантии

Залоговое имущество

Залог обеспечивает сохранность ваших денежных средств по договору от 1,5 млн рублей.
Подробнее

Вексельная программа

Вексель выдается в качестве обеспечения возврата денежных средств по договору. Обеспечен уставным капиталом компании. Подробнее

Активы компании

Компания несет ответственность перед клиентами всем своим имуществом, включая уставной капитал ИНН 9724026465 ОГРН 1207700405879. Выписка ЕГРЮЛ

ООО Юнит КОМ

Обеспечивает сохранность ваших денежных средств по договору поручительства и гарантийному письму. Компания несет ответственность перед клиентами всем своим имуществом включая уставной капитал 1 078 260 000 рублей.

Подробнее

Cостоим в СРО

Мы состоим в СРО Альянс Развитие, которое защищает интересы пайщиков. СРО контролирует нашу работу, соблюдение законов, ведение нормативно правовых актов РФ. № в реестре 00624.

Риск и страхование

Международные бизнес партнеры

Мы стремимся к созданию прочных партнерских отношений, подкрепленных доверием и доверием.

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Praem Capital
Узнать больше
Впервые инвестиционная экосистема Praem способна обеспечить как инвестиции, так и безопасность. Благодаря интеллектуальному технологическому подходу Praem предоставляет вам необходимые инструменты, позволяющие торговать и, в то же время, обеспечивать безопасность вашего инвестиционного капитала.
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Trade Finance Global
Узнайте больше
Trade Finance Global (TFG) - ведущая платформа торгового финансирования. Помогает компаниям получить доступ к инструментам финансирования торговли и дебиторской задолженности через отношения с более чем 270 банками, фондами и организациями альтернативного финансирования.
Документ
Сайт
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ОН КЛИНИК
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ОН КЛИНИК – сеть многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей; здесь работают более 600 врачей 60 различных специализаций. 26 лет успешной работы центра в России позволили накопить бесценный опыт врачебной практики, выйти на мировой уровень диагностики, лечения и обслуживания.
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Бизнес-партнеры

Наше разнообразное и инклюзивное сообщество делает нас лучшими партнерами и, в конечном счете, помогает нам строить лучший бизнес.

ГК Трансстройинвест

Группа компаний Трансстройинвест специализируется на выполнении полного цикла строительных работ любой степени сложности от проектирования и подготовки участка до сдачи объекта в эксплуатацию.

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ООО "ЭКОТЕХ"

Инженерное сопровождение инвестиционных проектов

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ЛА-5

«Ла-5» – единственный бизнес-центр класса «А» в непосредственной близости от международного аэропорта «Внуково». В его состав входят офисы, торговая галерея, супермаркет, подземный и наземный паркинг.

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Компания «Металл ОПТ»

Компания «Металл ОПТ» осуществляет продажу и доставку металлопроката в ассортименте по Москве и России. Продукция компании сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ. Транспортировка и хранение товара осуществляется согласно правилам и нормам, которые гарантируют хорошее качество реализуемой металлопродукции.

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Производственная компания Спецпокров

На собственной производственной базе мы производим: дымники (флюгарки), парапеты, отливы из металла, колпаки на столбы, снегозадержатели — все, что связано с гибкой металла.

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Кредитная Лаборатория

«Кредитная Лаборатория» оказывает содействие в получении финансирования юридическим и физическим лицам. Мы осуществляем юридическое и техническое сопровождение.

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Digital-агентство полного цикла VBI

Маркетинг от digital-агентства полного цикла VBI — эффективные решения для бизнеса разного масштаба. Находит клиентов и масштабирует бизнес с умом.

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Отзывы наших клиентов

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Stephanie Levek

10.11.2020

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Получайте доход

Выбирайте как получать проценты: на личный счёт в любом банке или в кассе ПК

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    500 000 у.е.
    сумма
    25%
    Доходность
    1 403 657 у.е.
    Потенциальный доход
    12 мес
    Срок

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      icon
      500 000 у.е.
      сумма
      25%
      Доходность
      1 403 657 у.е.
      Потенциальный доход
      12 мес
      Срок

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        500 000 у.е.
        сумма
        25%
        Доходность
        1 403 657 у.е.
        Потенциальный доход
        12 мес
        Срок

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            Полные условия сберегательных программ

            • Пенсионная
            • Сберегательная
            • Инвестиционная
            • ВАЛЮТНАЯ
            • VIP
            • VIP+
            СУММА/ СРОК от 3 месяцев до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 лет до 3 лет
            от 1 000 10,99% 10,99% 10,99%
            Условия программы
            Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО/В КОНЦЕ СРОКА
            Пополнение ДА
            Капитализация ДА, В КОНЦЕ СРОКА
            Частичное снятие ДА, ДО 25% БЕЗ ПОТЕРИ СТАВКИ
            Досрочное расторжение ДА, ПО СТАВКЕ 0.1%
            Примечание Денежные средства выплачиваются по выбору клиента на личный счет в любом банке; в кассе МПК ПФ
            СУММА/ СРОК от 6 месяцев до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 лет до 3 лет
            от 500 000 12,99% 13% 13,99%
            от 1 000 000 13,99% 14% 14,99%
            Условия программы
            Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО/В КОНЦЕ СРОКА
            Пополнение ДА
            Капитализация ДА, В КОНЦЕ СРОКА
            Частичное снятие НЕТ
            Досрочное расторжение НЕТ
            Примечание Денежные средства выплачиваются по выбору клиента на личный счет в любом банке; в кассе МПК ПФ
            СУММА/ СРОК от 6 месяцев до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 лет до 3 лет
            от 1 000 000 13,99% 14% 14,99%
            от 2 млн до 3 млн 13,99% 15% 16,99%
            от 3 млн и выше 13,99% 15% 18,99%
            Условия программы
            Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО/В КОНЦЕ СРОКА
            Пополнение ДА
            Капитализация ДА, В КОНЦЕ СРОКА
            Частичное снятие нет
            Досрочное расторжение нет
            Примечание Денежные средства выплачиваются по выбору клиента на личный счет в любом банке; в кассе МПК ПФ
            СУММА/ СРОК от 6 месяцев до 1 года от 1 года до 2 лет от 2 лет до 3 лет
            от 1000 у.е. 3,99% 4% 4,99%
            от 10 000 у.е. 4,99% 5% 6,99%
            от 25 000 у.е. 6,99% 7% 8,99%
            Условия программы
            Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО/В КОНЦЕ СРОКА
            Пополнение ДА
            Капитализация ДА, В КОНЦЕ СРОКА
            Частичное снятие НЕТ
            Досрочное расторжение НЕТ
            Примечание Денежные средства выплачиваются по выбору клиента на личный счет в любом банке; в кассе МПК ПФ
            СУММА/ СРОК от 12 месяцев до 36 месяцев
            от 5 000 000 25%
            Условия программы
            Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО/В КОНЦЕ СРОКА
            Пополнение ДА
            Капитализация ДА, В КОНЦЕ СРОКА
            Частичное снятие НЕТ
            Досрочное расторжение НЕТ
            Примечание Проценты начисляются по результатам торговли, выплаты процентов поквартально
            СУММА/ СРОК от 12 месяцев до 36 месяцев
            от 5 000 000 25%
            Условия программы
            Выплата процентов ЕЖЕМЕСЯЧНО/В КОНЦЕ СРОКА
            Пополнение ДА
            Капитализация ДА, В КОНЦЕ СРОКА
            Частичное снятие НЕТ
            Досрочное расторжение НЕТ
            Примечание Денежные средства выплачиваются по выбору клиента на личный счет в любом банке; в кассе МПК ПФ

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            500 000 руб
            Сумма
            25%
            Доходность
            1 403 657 руб
            Потенциальный доход
            12 мес
            Срок

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              500 000 руб
              Сумма
              25%
              Доходность
              1 403 657 руб
              Потенциальный доход
              12 мес
              Срок

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                icon
                500 000 руб
                Сумма
                25%
                Доходность
                1 403 657 руб
                Потенциальный доход
                12 мес
                Срок

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                  icon
                  500 000 у.е.
                  Сумма
                  25%
                  Доходность
                  1 403 657 у.е.
                  Потенциальный доход
                  12 мес
                  Срок

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                    500 000 руб
                    Сумма
                    25%
                    Доходность
                    1 403 657 руб
                    Потенциальный доход
                    12 мес
                    Срок

                      Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с пользовательским соглашением

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                      500 000 руб
                      Сумма
                      25%
                      Доходность
                      1 403 657 руб
                      Потенциальный доход
                      12 мес
                      Срок

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                        500 000
                        Сумма
                        25%
                        Доходность
                        1 403 657
                        Потенциальный доход
                        12
                        Срок

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                          Криптовалюты — это новый актив финансового рынка, который быстро занял львиную долю. Общая капитализация всех криптовалют превышает 300 миллиардов долларов США. Криптовалюты также подвержены наибольшей волатильности.

                          Высокая волатильность позволяет получать высокую прибыль при правильной торговой стратегии. Общее количество криптовалют исчисляется тысячами, и компетентный аналитик (или ИИ) может легко определить наиболее перспективные из них для торговли или инвестирования, поскольку информация о криптовалютах прозрачна, ее можно найти публично на GitHub, веб-сайты эмитентов / официальные документы этих валют и т. д. Существуют две основные тактики, которые используются для зарабатывания денег на рынке криптовалют, которые также можно комбинировать: покупка и хранение валюты, чтобы дождаться повышения ее стоимости, и торговля криптовалютой на обмен (или между разными биржами), чтобы заработать на курсовых разницах.

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                          Криптовалюты — это новый актив финансового рынка, который быстро занял львиную долю. Общая капитализация всех криптовалют превышает 300 миллиардов долларов США. Криптовалюты также подвержены наибольшей волатильности.

                          Высокая волатильность позволяет получать высокую прибыль при правильной торговой стратегии. Общее количество криптовалют исчисляется тысячами, и компетентный аналитик (или ИИ) может легко определить наиболее перспективные из них для торговли или инвестирования, поскольку информация о криптовалютах прозрачна, ее можно найти публично на GitHub, веб-сайты эмитентов / официальные документы этих валют и т. д. Существуют две основные тактики, которые используются для зарабатывания денег на рынке криптовалют, которые также можно комбинировать: покупка и хранение валюты, чтобы дождаться повышения ее стоимости, и торговля криптовалютой на обмен (или между разными биржами), чтобы заработать на курсовых разницах.

                          icon

                          Риск и страхование

                          Сделки между компаниями чреваты рисками и сложностями. Столкнувшись с этим, многие фирмы и инвесторы могут отказаться от участия в таких сделках, даже если они знают их, как прибыльные и платежеспособные предприятия. Благодаря своему спектору гарантийных продуктов, Парамайникс Финанс может заключать коммерческие контракты и снижать риски для инвестиций.

                          Финансовая гарантия - это не подлежащее отмене «обещание», поддерживаемое третьей стороной. Гарант(третье лицо) обязуется осуществить выплаты одной стороне, если условия договора не будут выполнены другой стороной.

                          Гарантии могут принимать различные формы в зависимости от условия контракта. Однако все гарантии работают как отдельные соглашения к договору и строго ориентированы на соблюдение условий этого договора.

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                          Гарантиии

                          Хотя основная концепция гарантий остается неизменной, как бы они ни использовались, существует несколько типов гарантий, которые третьи лица могут предоставить предприятиям для обеспечения своих финансовых операций в различных договорных ситуациях. В торговом финансировании гарантии имеют три общих применения.

                          Во-первых, гарантии могут обеспечить импортерам, предоставляющим частичную оплату или депозиты международным поставщикам, безопасность предоставленного ими финансирования в случае невыполнения поставщиком этого контракта. Этот продукт, называемый гарантией авансового платежа, предоставляется третьей стороной, стороне риска. Во-вторых, гарантии могут также защитить импортеров от риска того, что поставщик не полностью выполнит условия контракта из-за ошибок, задержек или отсутствия качества. Вместо этого третья сторона защищает финансовые затраты импортеров от этих рисков, используя гарантии исполнения, которые гарантируют штрафные санкции или компенсационные выплаты, предусмотренные в контрактах за невыполнение их.

                          Хотя оба они обеспечивают уровень безопасности для договаривающихся сторон в случае невыполнения обязательств, между финансовой гарантией и страховым продуктом есть три ключевых различия.

                          Во-первых, гарантии подкрепляются косвенным соглашением между одним из двух бенефициаров сделки (например, импортером товаров) и третьей стороной . Это соглашение находится рядом с первичным соглашением между импортером и экспортером. Напротив, страхование - это прямое соглашение между страховщиком и держателем полиса относительно деятельности держателя полиса.

                          Во-вторых, гарантии строго ориентированы на исполнение или неисполнение контрактов, тогда как страховые продукты обеспечивают гарантию контрактов для защиты от возможных потерь. Наконец, в то время как страхование обычно может быть отменено либо поставщиком, либо держателем полиса, если предоставлено достаточно уведомления, гарантии не могут быть отменены. Вместо этого они истекают после выполнения контракта, к которому они применены.

                          Гарантии:

                          • Обеспечить заверение всех сторон коммерческой сделки в том, что условия контрактов в отношении крупных финансовых вложений будут полностью выполнены.
                          • Разрешить компаниям давать участникам тендера заверения в том, что они могут выполнять контракты.
                          • Обеспечить финансовую надежность и кредитоспособность компании за счет поддержки третье стороне.
                          • Позволить компаниям участвовать в торгах на более крупные или более прибыльные контракты на незнакомых территориях или в незнакомых отраслях, поскольку в основе их заявок лежат финансовые гарантии.
                          • Разработать и согласовать гарантии таким образом, чтобы они имели гибкие условия для всех сторон.
                          • Может поддерживать компании в разных правовых юрисдикциях.
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                          Вексель

                          Вексель являетяся одной из форм гарантии предоставляемый третьей стороной, участвующей в коммерческой сделке . Вексель — это ценная бумага, письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной форме, дающее владельцу векселя (векселедержателю) право на получение от должника по векселю определённой в нём суммы в конкретном месте.

                          Векселя  оформляются на бланках, имеющих высокую степень защиты от подделок и отпечатанных на специализированном предприятии.

                          Функции

                          • Вексель в первую очередь является средством для получения кредита. С его помощью  можно оплатить приобретенный товар или услуги, вернуть полученную ссуду, предоставить кредит. Для кредиторов являются привлекательными формальная и материальная строгость векселя, его легкая передаваемость и быстрота взыскания долгов.
                          • Еще одна функция – возможность его использования в качестве обеспечения сделок.
                          • Служит инструментом денежных расчетов. Кроме того, он способен ускорять расчеты, поскольку до момента оплаты вексель проходит нескольких держателей, гасит их обязательства и тем самым уменьшает потребность в реальных деньгах.

                          Отличия от долговой расписки.

                          • Оформление. Вексель нельзя оформлять в свободной форме. Он должен содержать все необходимые реквизиты сторон. Чаще всего он выпускается на специальной бумаге, которая имеет защиту от подделки. Но оформленный на стандартном листе, он также будет действительным.
                          • Накладывает строжайшую ответственность. И расписка с ним не сравнится.
                          • Один вексель может применять в совершенно различных ситуациях и сферах деятельности, потому что не привязывается к условиям сделки. Он является собой гарантом долга.
                          • Как ценная бумага имеет международный уровень и регулируется отдельным законом, одинаковым во всех странах, подписывавших ту самую конвенцию тридцатого года.

                          Применять его можно в различных сферах — от уплаты собственных долгов, до продажи банковским организациям. А ценность этой бумаги становится выше по мере приближения обозначенного срока уплаты долга.

                          Заключение Вексель – ценная бумага, которая прошла проверку временем. Он доказал свою эффективность и надежность. Простота оформления, международное регулирование и широкие возможности использования позволили этому документу пережить не только мировые кризисы и реформы в отдельно взятой стране, но также уход одних цивилизаций и приход других. Так что знать, что это такое, не будет лишним.

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                          Поручительство

                          Поручительство - это форма гарантии, выдаваемой третьей стороной для выплаты прямых убытков, понесенных одной стороной по контракту, если другая сторона по этому контракту нарушает свои договорные или юридические обязательства. Организация или лицо, принимающее на себя эту роль в качестве третьей стороны, также может быть названо поручителем. Посредством поручительства риск неисполнения обязательств договаривающейся стороной передается от договаривающихся сторон к третьей стороне.

                          Это связано с тем, что третья сторона берет на себя ответственность за выплату долга, если договор, гарантируемый поручительством, нарушается. Как правило, это происходит, когда контрагент, ответственный за эти обязательства, становится неплатежеспособным и следовательно, не может производить платежи. В международных торговых предприятиях поручительства - это жизненно важный способ дать потенциальным инвесторам уверенность в том, что инвестиции в контракты с компаниями, зарегистрированными в международной торговой и правовой юрисдикциях, могут быть возвращены в случае банкротства.

                          Обычно в поручительстве заинтересованы и кредитор, и должник, поскольку обе стороны (если они добросовестные) стремятся к надлежащему исполнению взятых на себя обязательств. При этом поручительство служит дополнительной гарантией для них. В чём выгода поручителя, принимающего на себя дополнительные риски? Она может быть вызвана общими экономическими интересами у поручителя и должника. Например, взаимное участие в капиталах друг друга, совместное действие в рамках договора простого товарищества и тому подобное. В таком случае бизнес действует по принципу «один за всех и все за одного».

                          Если должник или поручитель полностью выплатит кредит, то поручительство автоматически прекращается. При этом погашение долга может происходить как по требованию третьей стороны, так и по инициативе должника или поручителя. Если поручитель выплачивает долг, то он становится новым кредитором должника и имеет право требовать с него уплаченную сумму.

                          Поручительство прекращается в связи с окончанием действия договора поручительства. 

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