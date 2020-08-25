АКТИВЫ КОМПАНИИ
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СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ И ВЛИЯНИЕ НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
АКТИВЫ КОМПАНИИ
Ответственность застрахована
Финансовые риски застрахованы
Дополнительная гарантия Ваших сбережений
Открытие договора
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Рублевая программа по ставке 25% годовых
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Контроль государства и страхование сбережений
Мы строго соблюдаем законы РФ и отраслевые стандарты. Имеем все разрешительные документы для осуществления деятельности.
Ведем регулярную отчетность перед контролирующими органами и пайщиками кооператива.
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Гарантии
Залоговое имущество
Залог обеспечивает сохранность ваших денежных средств по договору от 1,5 млн рублей.
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Вексельная программа
Вексель выдается в качестве обеспечения возврата денежных средств по договору. Обеспечен уставным капиталом компании. Подробнее
Активы компании
Компания несет ответственность перед клиентами всем своим имуществом, включая уставной капитал ИНН 9724026465 ОГРН 1207700405879. Выписка ЕГРЮЛ
ООО Юнит КОМ
Обеспечивает сохранность ваших денежных средств по договору поручительства и гарантийному письму. Компания несет ответственность перед клиентами всем своим имуществом включая уставной капитал 1 078 260 000 рублей.
Cостоим в СРО
Мы состоим в СРО Альянс Развитие, которое защищает интересы пайщиков. СРО контролирует нашу работу, соблюдение законов, ведение нормативно правовых актов РФ. № в реестре 00624.
Риск и страхование
Международные бизнес партнеры
Мы стремимся к созданию прочных партнерских отношений, подкрепленных доверием и доверием.
Бизнес-партнеры
Наше разнообразное и инклюзивное сообщество делает нас лучшими партнерами и, в конечном счете, помогает нам строить лучший бизнес.
ГК Трансстройинвест
Группа компаний Трансстройинвест специализируется на выполнении полного цикла строительных работ любой степени сложности от проектирования и подготовки участка до сдачи объекта в эксплуатацию.
ООО "ЭКОТЕХ"
Инженерное сопровождение инвестиционных проектов
ЛА-5
«Ла-5» – единственный бизнес-центр класса «А» в непосредственной близости от международного аэропорта «Внуково». В его состав входят офисы, торговая галерея, супермаркет, подземный и наземный паркинг.
Компания «Металл ОПТ»
Компания «Металл ОПТ» осуществляет продажу и доставку металлопроката в ассортименте по Москве и России. Продукция компании сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ. Транспортировка и хранение товара осуществляется согласно правилам и нормам, которые гарантируют хорошее качество реализуемой металлопродукции.
Производственная компания Спецпокров
На собственной производственной базе мы производим: дымники (флюгарки), парапеты, отливы из металла, колпаки на столбы, снегозадержатели — все, что связано с гибкой металла.
Кредитная Лаборатория
«Кредитная Лаборатория» оказывает содействие в получении финансирования юридическим и физическим лицам. Мы осуществляем юридическое и техническое сопровождение.
Digital-агентство полного цикла VBI
Маркетинг от digital-агентства полного цикла VBI — эффективные решения для бизнеса разного масштаба. Находит клиентов и масштабирует бизнес с умом.
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10.11.2020
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